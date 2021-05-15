В Украине на прививку от коронавируса записалось уже более 550 тыс. человек

“По состоянию на 14 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 553 415 человек”, – написал он.

В Украине за прошлые сутки сделали 23,6 тыс. прививок от коронавируса. Первую дозу в стране получило 936 499 человек, полностью вакцинированы 13 661 человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/926620444547618

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинируют украинцев с 24 февраля. В Украину привезли уже почти 2,2 млн доз вакцин (больше всего – 1,2 млн – препарата Sinovac Biotech, очередная партия которого прибыла 9 мая). Минздрав заключил контракты на поставку 42 млн доз вакцин, в том числе 8 млн доз по программе COVAX. Все эти вакцины Украина планирует получить до конца 2021 года.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

13 мая Степанов отметил, что достигнуть стопроцентной вакцинации от COVID-19 будет невозможно, Минздрав надеется на вакцинацию 70% населения.

Население Украины на 1 января 2021 года – 41 млн 588 тыс. человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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