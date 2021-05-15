В Украине около 15 “воров в законе”, семь сейчас на территории страны – Данилов

Он подчеркнул, что у правоохранителей есть полный список “воров в законе”.

“Наша задача – чтобы ни одного “вора в законе” не было на территории Украины. Им тут нечего делать. Что касается общего количества – 542. Это не только наш учет, это учет, который ведется странами Евросоюза, ФБР, нашими партнерами, которые с нами обмениваются этой информацией. В Украине на сегодня 15 “воров в законе”, из них семь находятся на территории страны”, – сообщил секретарь СНБО.

Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 14 мая решил ввести санкции против более чем 550 “воров в законе”.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что санкции против “воров в законе” и криминальных авторитетов решили ввести “после принятия закона о “ворах в законе”, стратегии борьбы с организованной преступностью и девяти месяцев работы”.

Большинство так называемых воров в законе, которые попали под санкции СНБО, – иностранцы, заявил Данилов.

Контекст:

Законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе “вора в законе” на срок от пяти до 12 лет, Зеленский инициировал 3 декабря 2019 года. Депутаты в первом чтении проголосовали за этот законопроект 19 декабря 2019 года. 4 февраля 2020 года депутаты отправили документ на повторное второе чтение.

4 июня народные депутаты 236 голосами внесли изменения в Уголовный кодекс Украины, которыми ввели в законодательство понятие “вор в законе”. Эксперты отметили, что законопроект фактически легитимизирует преступный жаргон в уголовном законодательстве Украины.

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