Венедиктова заявила, что ликвидация в РФ компании, которая фигурирует в деле Медведчука, не повлияет на следствие

“Нет, [не повлияет]. Фактаж у нас уже есть. Если внимательно посмотреть наш с [главой Службы безопасности Украины] Иваном Геннадьевичем [Бакановым] брифинг, мы к нему тщательно готовились. Если вы думаете, что что-то было сделано быстро, для пиара, – абсолютно нет. Там каждое слово было выверено… Последствием этого брифинга стало появление нардепа в Офисе генпрокурора. Мне кажется, что результат для того, чтобы мы зашли в уголовный процесс, в меру пресечения, стоил этого”, – сказала она.

Контекст:

11 мая Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски. Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Первый эпизод, по данным правоохранителей, касается событий в 2015 году в аннексированном Крыму, когда подозреваемые способствовали передаче России документальной базы месторождения “Глубокая”, расположенного в исключительной морской зоне Украины в прикерченском шельфе Черного моря. Разрешение на использование этого месторождения было у зарегистрированного в Киеве ООО “Новые проекты”, которое следствие считает аффилированным с Медведчуком.

“В 2015 году подозреваемые фактически взяли и передали оккупантам всю материальную и документальную базу этого месторождения… У Медведчука были эксклюзивные данные и документы по месторождению, на получение которых оккупанту понадобились бы годы, фактически с марта 2015 года начался абсолютно незаконный процесс передачи этих данных оккупационной власти”, – заявила Венедиктова на брифинге 11 мая.

14 мая программа “Схемы” (проект “Радіо Свобода” и “UA:Перший”) сообщила, что в РФ начали процесс ликвидации компании “Новые проекты”. Запись о ликвидации была внесена в реестр юридических лиц Российской Федерации 12 мая, на следующий день после вручения Медведчуку подозрения.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля и надели электронный браслет. Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.

Медведчук назвал дело политически мотивированным.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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