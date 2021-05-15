В Беларуси к 18 годам приговорили капитана, который рассказал о приказе привлечь военных к разгону протестов

“Урад Д.М., 1991 года рождения, признан виновным в измене государству, совершенной лицом, на которое распространяется статус военнослужащего”, – отметили в сообщении.

Урада лишили капитанского звания, приговор вступил в силу.

Судебный процесс над ним проходил в закрытом режиме. Это самый суровый приговор с начала протестов в Беларуси против фальсификации выборов и насилия, сообщило 14 мая “Радыё Свабода”.

“В марте 2021 года был задержан и помещен под стражу по обвинению в государственной измене капитан Денис Урад, который, находясь на дежурстве на посту спецсвязи Генштаба Вооруженных Сил, сфотографировал секретное письмо от министра внутренних дел министру обороны о вовлечении военнослужащих Вооруженных Сил в деятельность по поддержанию правопорядка и направил копию Telegram-каналу”, – написал 29 апреля правозащитный центр “Весна”.

По информации “Радыё Свабода”, речь идет о польском Telegram-канале.

Правозащитники признали Урада политзаключенным. Они подчеркнули, что в соответствии со статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах, каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений.

“Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения. Это право включает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ”, – заявили в правозащитной организации.

Контекст:

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

По состоянию на 15 мая в стране насчитывается 377 политических заключенных. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Европейский союз готовится к четвертому пакету санкций против высокопоставленных должностных лиц Беларуси. Об этом 10 мая заявил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель. В новый санкционный список могут попасть около 50 белорусских чиновников.

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