MSNBC – «прививка на миллион» — жителей Огайо зазывают на вакцинацию с помощью лотереи

Губернатор Огайо Майк Девайн объявил о проведении лотереи для привившихся от COVID-19, пишет MSNBC. В рамках этой лотереи еженедельно в течение пяти недель будет разыгрываться приз — $1 млн. В розыгрыше смогут принять участие все совершеннолетние жители штата, которые поставили себе хотя бы одну дозу вакцины.

Сегодня губернатор Огайо Майк Девайн в видеообращении к своему штату объявил о проведении новой лотереи, в рамках которой каждую неделю будет разыгрываться приз — 1 миллион долларов.

МАЙК ДЕВАЙН, губернатор Огайо: Через две недели, 26 мая, мы объявим победителя отдельного розыгрыша для совершеннолетних, которым была поставлена как минимум одна доза вакцины. Победителя будут объявлять каждую среду в течение пяти недель, и каждую неделю победителю будут вручать 1 миллион долларов.

«Прививка на миллион для Огайо» — так они назвали эту новую специальную лотерею с еженедельным призом, как вы уже слышали, в 1 миллион долларов.

Вам должно быть как минимум 18 лет, и вы должны быть привиты. Если это не стимул, тогда что ещё может им быть?

Происходит это в то самое время, когда в нашей стране ситуация с вирусом налаживается — действительно налаживается! Ведь, как показывают данные, вакцины делают именно то, на что мы надеялись.

Вот как обстоят дела с COVID у нас здесь, в США. Мы уже почти достигли низшей отметки с начала пандемии. Взгляните на это. Количество случаев заражения и госпитализаций в марте и в начале апреля немного выросло, а затем оно вновь начало падать.

Более того, согласно изданию The New York Times, этот понедельник у нас по факту стал днём с самым низким общим показателем по числу госпитализированных с COVID со 2 апреля прошлого года.

Полностью привиты 45 процентов взрослых американцев. Почти 60 процентов получили как минимум одну дозу вакцины. Сегодня правительство предприняло очередной шаг, направленный на повышение уровня иммунитета в нашей стране: оно одобрило использование вакцины Pfizer для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Это важный шаг на пути к вакцинации всех детей и к безопасному возвращению их в школы.

Всё идёт так, как мы хотели. Медленно, но верно мы с помощью вакцин одолеваем вирус.

Дата выхода в эфир 13 мая 2021 года.