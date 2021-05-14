 

Госдеп раскрыл темы предстоящей встречи Лаврова и Блинкена в Исландии

14.05.2021, 23:28, Новости дня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах в Рейкьявике обсудят отношения Москвы и Вашингтона, возможность встречи президентов двух стран и вопросы стратегической стабильности, сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Встреча [Лаврова и Блинкена на полях заседания Арктического совета (АС) в Рейкьявике] направлена на то, чтобы обсудить всю полноту [двусторонних] отношений [между Россией и США], изучить, есть ли потенциал сотрудничества [между странами] в таких случаях и тех сферах, когда наши интересы действительно совпадают», – приводит слова руководителя пресс-службы Госдепартамента США ТАСС.

«И, конечно, климат <…> является одной из этих сфер», – добавил Прайс.

«Мы также говорили [о возможности обсуждения главами внешнеполитических ведомств РФ и США в ходе предстоящей встречи в Рейкьявике] о стратегической стабильности, Иране, Северной Корее, потенциально и других вопросах. И нынешняя встреча [министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена], и потенциальная встреча [президента РФ Владимира Путина] с президентом [США Джо] Байденом позднее – это все части, которые проходят проверку. И мы пытаемся понять, можем ли выйти на отношения с Москвой, которые будут более стабильными и более предсказуемыми. И это будет находиться в центре внимания на встрече [Лаврова и Блинкена] на следующей неделе в Исландии», – сказал Прайс.

Ранее в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили график других российско-американских контактов, включая организацию российско-американского саммита.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Вашингтон пытается сузить повестку встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в вопросе стратегической стабильности.

Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу РФ и США.



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