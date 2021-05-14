 

“Будет большое переселение народов”. Зеленский поручил провести аудит резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице

14.05.2021, 23:16, Новости дня
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Об этом он рассказал в видеообращении, расшифровку которого приводит сайт президента. 

“Сегодня мы коснулись важного вопроса – это государственные земли и дома в Конча-Заспе и Пуще-Водице, а также лица, в пользовании которых они находятся. В целом речь о почти 400 га заповедной земли и более 100 государственных зданиях и дачах”, – сообщил Зеленский. 

Он отметил, что в конце 2014 года постановлением правительства отменили перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание.

“Что, на первый взгляд, выглядит неплохо, а на самом деле легализует пребывание на этих землях и в резиденциях за очень символическую плату ряда непонятных лиц. Это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, люди по фамилии Пискун, Ландик, Васюник”, – сказал Зеленский. 

Также, по словам президента, среди “непонятных лиц” – министры времен беглого экс-президента Виктора Януковича – экс-глава Минобразования Дмитрий Табачник и экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, бывший вице-премьер Геннадий Зубко и директор департамента корпорации “Богдан” Александр Ильин. 

“Эти и ряд других людей получили договоры на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение затрат на ремонт в размере 50% и за символическую плату могли там жить. Сегодня мной поставлена задача провести полный аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато большое переселение этих народов”, – резюмировал Зеленский. 

Как передает корреспондент издания “ГОРДОН”, после этого секретарь СНБО Алексей Данилов добавил, что среди людей, которые живут на госдачах в Конча-Заспе и Пуще-Водице, по его мнению, есть очень “странные фамилии”. 

“Думаю, что после аудита все узнаю, что там делают те люди, которые сегодня там живут”, – сказал Данилов. 

По словам секретаря СНБО, аудиту подлежат 71 дом в Конча-Заспе и 32 дома в Пуще-Водице. 

“Я понимаю, когда там живут президенты или министры, это понятно, но когда там живет директор департамента корпорации “Богдан” или жена какого-нибудь вице-премьер-министра, который работал в прошлом, или другие люди, которые сегодня не имеют отношения к государственному управлению, то тут есть странный вопрос, каким способом они там остались и что они там делают. Именно про это и идет сейчас речь для того, чтобы общество понимало, что происходит на этих 365 га заповедной земли. Еще раз напомню: в Конче-Заспе 71 дом, в Пуще-Водице 32 дома”, – сказал он. 

Данилов добавил, что сейчас необходимо “разобраться, каким образом 365 га заповедной земли оказались или в собственности, или в пользовании, откуда там взялись дома, как это вообще процессуально происходило и на каком основании”. 

Контекст:

Секретарь СНБО не исключил, что часть жителей этих двух населенных пунктов “там и должны быть”. “Но мы все с вами должны понимать, почему и за какие заслуги они там находятся”, – подчеркнул он. 

Среди жителей Конча-Заспы – Зеленский и его семья, в октябре 2020-го генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщала, что арендует госдачу в Пуще-Водице.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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