“Будет большое переселение народов”. Зеленский поручил провести аудит резиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице

Об этом он рассказал в видеообращении, расшифровку которого приводит сайт президента.

“Сегодня мы коснулись важного вопроса – это государственные земли и дома в Конча-Заспе и Пуще-Водице, а также лица, в пользовании которых они находятся. В целом речь о почти 400 га заповедной земли и более 100 государственных зданиях и дачах”, – сообщил Зеленский.

Он отметил, что в конце 2014 года постановлением правительства отменили перечень категорий лиц, имеющих право на льготное проживание.

“Что, на первый взгляд, выглядит неплохо, а на самом деле легализует пребывание на этих землях и в резиденциях за очень символическую плату ряда непонятных лиц. Это бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, люди по фамилии Пискун, Ландик, Васюник”, – сказал Зеленский.

Также, по словам президента, среди “непонятных лиц” – министры времен беглого экс-президента Виктора Януковича – экс-глава Минобразования Дмитрий Табачник и экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева, бывший вице-премьер Геннадий Зубко и директор департамента корпорации “Богдан” Александр Ильин.

“Эти и ряд других людей получили договоры на пользование зданиями, делали там ремонт, получали возмещение затрат на ремонт в размере 50% и за символическую плату могли там жить. Сегодня мной поставлена задача провести полный аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато большое переселение этих народов”, – резюмировал Зеленский.

Как передает корреспондент издания “ГОРДОН”, после этого секретарь СНБО Алексей Данилов добавил, что среди людей, которые живут на госдачах в Конча-Заспе и Пуще-Водице, по его мнению, есть очень “странные фамилии”.

“Думаю, что после аудита все узнаю, что там делают те люди, которые сегодня там живут”, – сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, аудиту подлежат 71 дом в Конча-Заспе и 32 дома в Пуще-Водице.

“Я понимаю, когда там живут президенты или министры, это понятно, но когда там живет директор департамента корпорации “Богдан” или жена какого-нибудь вице-премьер-министра, который работал в прошлом, или другие люди, которые сегодня не имеют отношения к государственному управлению, то тут есть странный вопрос, каким способом они там остались и что они там делают. Именно про это и идет сейчас речь для того, чтобы общество понимало, что происходит на этих 365 га заповедной земли. Еще раз напомню: в Конче-Заспе 71 дом, в Пуще-Водице 32 дома”, – сказал он.

Данилов добавил, что сейчас необходимо “разобраться, каким образом 365 га заповедной земли оказались или в собственности, или в пользовании, откуда там взялись дома, как это вообще процессуально происходило и на каком основании”.

Контекст:

Секретарь СНБО не исключил, что часть жителей этих двух населенных пунктов “там и должны быть”. “Но мы все с вами должны понимать, почему и за какие заслуги они там находятся”, – подчеркнул он.

Среди жителей Конча-Заспы – Зеленский и его семья, в октябре 2020-го генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщала, что арендует госдачу в Пуще-Водице.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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