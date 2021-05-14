“Мое кресло – электрическое”. Венедиктова рассказала, в каком случае готова уйти в отставку

Главред “РБК-Украина” Сергей Щербина спросил, готова ли Венедиктова вместе с главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым разделить с президентом Владимиром Зеленским политическую ответственность за уголовное производство против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука, и если не удасться довести дело до приговора, уйти в отставку.

“Я и Баканов пришли с президентом. Слушайте, мы же тоже пришли не посидеть в кресле. Вы думаете, у меня такое прекрасное кресло? Для человека, который пришел из университета, достаточно свободолюбивой, достаточно взрослой женщины, я вам хочу сказать, что мое кресло электрическое. И я пришла в это кресло не держаться за него, а сделать максимально и честно. У меня есть свои ценности и принципы, и я пришла выполнять то, что говорила два года назад. Я об этом помню”, – сказала генпрокурор.

Она заявила, что политическая ответственность президента “заслуживает только поддержки”.

“Наша с Иваном Генадьевичем политическая ответственность… Если вопрос просто в том, чтобы уйти и оставить кресло, – для этого должны быть абсолютно понятные основания. Если не будет приговора суда, но я честно сделала свою работу, честно подготовила подозрения, честно их отстаивала, честно с ними иду, а судьи и сторона защиты считают иначе? Подождите, я вам политическая марионетка – под всех подстраиваться? […] Поэтому я уйду в отставку, если буду считать, что я сделала профессионально неэтично что-то. (потому что если я совершу преступление, меня по-другому отправят с кресла). Если Верховная Рада так решит, это будет их решение”, – сказала глава Офиса генпрокурора.

По словам Венедиктовой, она несет юридическую ответственность за свои действия.

“Поэтому давайте исходить из того, честно я сделала работу или нечестно. И это будет ответ на ваш вопрос о политической ответственности”, – добавила она.

Контекст:

Венедиктова была назначена главой Офиса генпрокурора 17 марта 2020 года. Это первая женщина на должности генпрокурора в истории Украины.

Медведчук – один из самых богатых депутатов Верховной Рады. Он входит в топ-100 самых богатых украинцев по версии журнала Forbes. Издание оценило его состояние в $620 млн, он занимает 12-е место в рейтинге. Политик известен своими связями с Россией, он кум президента РФ Владимира Путина.

11 мая Венедиктова подписала Медведчуку и его коллеге по фракции Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Прокуратура просила арестовать его до 10 июля с альтернативой залога в 300 млн грн.

Сам нардеп назвал происходящее политически мотивированным.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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