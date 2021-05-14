 

CNN – армия Израиля приступила к массированному обстрелу сектора Газа

14.05.2021, 22:08, Новости дня
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала массированный артиллерийский обстрел сектора Газа, ранее опровергнув заявления ряда иностранных СМИ о начале наземной войны, пишет CNN. Официальный представитель армии подчеркнул, что в анклаве нет ни одного израильского солдата, при этом местные газеты широко обсуждали возможность военного вторжения на его территорию.


Reuters

Утром в пятницу сектор Газа подвергся сильному артиллерийскому обстрелу на фоне позднее опровергнутых донесений, что израильская армия начала наземную операцию на этой территории, пишет CNN.

Издание рассказывает, что в Twitter появилось заявление армии Израиля: «Воздушные и сухопутные войска ЦАХАЛ в данный момент атакуют сектор Газа». Такой твит совпал с началом длительного артиллерийского обстрела и авиаударов, что заставало многие новостные агентства доложить о развязывании наземной войны, которая широко обсуждалась в израильских СМИ весь четверг. Примерно через час последовали разъяснения: официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заверил CNN ранним утром в пятницу по местному времени, что «на данный момент в секторе Газа нет никаких сухопутных войск ЦАХАЛ». 

По словам представителей ООН в секторе Газа, на севере и востоке анклава десятки людей оставили свои дома и перебрались в школы, созданные ООН для палестинских беженцев, — эти здания считаются специальными временными укрытиями. Всего в нескольких километрах от них жители израильского города Ашкелон также в очередной раз спасаются в бомбоубежищах после объявления о новом обстреле.

Ранее премьер-министр Израиля Бенни Ганц предупредил, что существует «много, очень много целей» и никакого ограничения по времени для военных операций страны в секторе Газа. В своём выступлении перед войсками в четверг он подчеркнул: «Я говорю прямо: мы продолжим защищать и продолжим атаки, пока не прекратится обстрел, и мы обеспечим продолжительное затишье». Пока же, добавил министр, пока правительство призвало 7 тыс. военнообязанных из резерва. При этом многие аналитики полагают, что существующего вооружения и комплектации одной дивизии недостаточно для проведения такого крупного вторжения.   

Как отмечает CNN, с начала последней эскалации конфликта днём в понедельник сектор Газа выпустил более 1750 ракет по Израилю. Из них сотни не долетели или были остановлены израильскими системами ПВО «Железный купол». В ответ Израиль провёл серию разрушительных авиаударов по анклаву, в которых, по данным палестинского Министерства здравоохранения на четверг, погибло по крайней мере 109 человек, включая 28 детей и 15 женщин, а пострадал по крайней мере 621 человек. Согласно заявлению ЦАХАЛ, с понедельника в бомбёжках погибло семь израильтян, более 200 получили ранения.



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