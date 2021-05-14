Наливайченко: Теперь официально: компания главы НКРЭКУ причастна к хищению бюджетных средств

“Кто и как ворует наши деньги? Теперь официально: компания головы НКРЭКУ причастна к хищению бюджетных средств! В распоряжении временной следственной комиссии есть копии аудиторских заключений КГГА и Госаудитслужбы о фактах злоупотреблений компании главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка “Трест Киевэлектромонтаж” при получении средств из бюджета Киева. В том числе злоупотребления касаются периода, когда Тарасюк уже занимал должность члена НКРЭКУ”, – написал политик.

Он сообщил, что государственные контролирующие органы в 2016–2019 годах обнаружили махинации на миллионы гривен при получении компанией председателя НКРЭКУ денег от коммунального предприятия “Киевгорсвет”.

“Только в 2018 году компания Тарасюка завысила стоимость материалов по четырем контрактам на наружное освещение столицы на 10%, что привело к перерасходу бюджетных средств на сумму 3 млн грн. (Копию заключения – публикую в первом комментарии). Позавчера ГФС вместе со столичной прокуратурой проводили обыски в помещениях КП “Киевгорсвет” и ряда его подрядных организаций. Материалы аудиторских заключений наша ВСК направит в прокуратуру города Киева и ГФС для полного и основательного расследования коррупционных схем председателя национального регулятора, госслужащего Тарасюка. Напомню, аналогичное расследование сделок компании главы НКРЭКУ при получении бюджетного финансирования на освещение столицы проводит Служба безопасности Украины”, – заявил Наливайченко.

https://www.facebook.com/nalyvaichenko.valentyn/posts/3145680075667981

Контекст:

Тарасюк возглавил НКРЭКУ в ноябре 2019 года.

В начале 2020 года в Верховной Раде была создана рабочая группа временной следственной комиссии для расследования причин кризиса на энергорынке. Она установила, что основная ответственность за кризис лежит на НКРЭКУ. В ходе работы ВСК стало известно о фактах коррупции в руководстве национального регулятора.

В сентябре 2020 года Наливайченко сообщил, что ВСК установила факты систематических платежей компанией “Эф энд Эм Украина” родного брата главы Тарасюка в адрес ГП “Оператор рынка” для участия в торговле электрической энергией в ежедневном режиме.

В октябре нардеп заявил, что временная следственная комиссия также установила бизнес-интерес Тарасюка в компании “Трест “Киевэлектромонтаж” – одного из крупнейших подрядчиков коммунального предприятия “Киевсвет”. 2 ноября политик написал, что ВСК установила бизнес-интересы Тарасюка еще в одной компании – ООО “Компания “Металл Инвест”.

В начале октября НАПК начало проверку главы НКРЭКУ Тарасюка из-за конфликта интересов, связанного с семейным энергетическим бизнесом.

20 апреля Наливайченко написал в Facebook, что 16 апреля родной брат Тарасюка переоформил одну из своих компаний на офшор “Юереп Дистрибьюшн Групп Лтд” (Сейшельские острова), который имеет прямой интерес в энергетическом секторе Украины.

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