 

“Весна пришла”. Зеленский записал видео об итогах заседания СНБО

14.05.2021, 19:32, Новости дня
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“Завершилось заседание СНБО. Традиционно его результатами стали важные решения для страны и сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа”, – заявил Зеленский. 

Президент сообщил, что СНБО вводит санкции против сотен “воров в законе” и криминальных авторитетов. Большинство из них – иностранцы, но 15 “воров в законе” – граждане Украины, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. 

Также президент объявил о планах создать кибервойска в Украине и сообщил, что поручил провести аудит земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице. 

Зеленский завершил обращение словами: “Поздравляю всех! Весна пришла” – видимо, отсылая к предвыборному лозунгу его президентской кампании “Весна прийде – саджати будемо”.

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Видео: Офіс президента України / YouTube


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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