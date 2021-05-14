Аэропорт Киев в 2023 году закроют на восемь месяцев, чтобы построить новую взлетно-посадочную полосу

По его словам, усиление и удлинение полосы позволит без ограничений принимать все самолеты базового лоукостера Wizz Air – Airbus A320 и A321.

На данный момент из-за того, что последний тип самолета не может летать в столичный аэропорт с полной загрузкой, Wizz Air решил открыть новый дальний рейс из Абу-Даби в Киев с прилетом в аэропорт Борисполь.

Как отметил Костржевский, аэропорт Киев по окончанию ремонтных работ получит фактически новую полосу. Строители демонтируют старое покрытие из асфальта, усилят основу, а затем возведут новое покрытие из бетона, которое будет иметь прочность PCN 72. Длину полосы в ходе работ хотят увеличить на 460 метров – до 2770 метров.

Работы по реконструкции аэродрома также будут включать усиление покрытия рулежных дорожек и перрона со стоянками для самолетов, чтобы их могли использовать более тяжелые авиалайнеры. Если этого не сделать, самолеты не смогут съезжать с обновленной полосы без риска повредить поверхности аэродрома.

В этом году аэропорт хочет определиться с проектировщиком работ, в 2022-м провести усиление поверхности аэродромных покрытий без прекращения полетов, а в 2023 году приступить к работам на полосе с закрытием аэродрома.

По информации Костржевского, стоимость работ по обновлению полосы может варьироваться в пределах 2,5–5 млрд грн. Эти средства планируется привлечь из бюджета Киева, государственного бюджета, а также использовать “смешанное финансирование”.

Топ-менеджер аэропорта не исключил, что работы может профинансировать и частный инвестор на условиях концессии. Сейчас аэродром Киев принадлежит одноименному коммунальному предприятию, собственником которого является Киевский горсовет.

Контекст:

По данным Wizz Air, лоукостер совершает полеты в/из аэропорта Киев по 36 направлениям.

Wizz Air также работает в аэропортах Львова, Одессы, Запорожья и Харькова. В столице Украины и во Львове находятся базы венгерского лоукостера с самолетами и украинскими экипажами.

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