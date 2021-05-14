“Не считаю настоящим журналистом”. Ректор вуза, в котором учился напавший на школу в Казани, обвинила Скабееву во лжи

“Заявление ректора шокирует. Что сказала эта женщина? Спокойный, приятный, серая мышь. Отсиделся, знать, мы о нем ничего не знали”, – заявила пропагандистка в эфире.

Ректор вуза Нэлла Прус на пресс-конференции 14 мая опровергла информацию Скабеевой.

“То, что говорят о нас по федеральным каналам – это фейк. Скабеева говорит неправду. Я никогда не смотрю эту передачу, не считаю Скабееву настоящим журналистом. Она хватает жареные факты. Очень надеюсь, что вы об этом напишете”, – сказала ректор.

Проректор вуза Дмитрий Поляков сказал изданию, что видео, показанное на телеканале, к ТИСБИ не имеет никакого отношения.

“Нашли какой-то ролик в интернете, где молодые люди принесли в аудиторию интимные предметы, играют с ними. Скабеева заявила, что дело происходит в нашем институте, а среди тех студентов на видео Ильназ Галявиев. Это видео к нашему институту не имеет никакого отношения, у нас нет таких аудиторий. Участники ролика – не наши студенты. Стыдно за федеральный канал, который дает непроверенную информацию”, – заявил Поляков.

Прус отметила, что Галявиев до определенного времени учился хорошо.

“Ходил опрятный, занятия не пропускал, активно участвовал в жизни колледжа, являлся волонтером, все шло нормально до какого-то времени. В какой-то момент он изменился, стал пропускать занятия. Его отчислили”, – рассказала ректор.

В вузе подчеркнули, что связывались с отцом Галявиева, тот обещал разобраться, но ничего не менялось. В последнее время 19-летний студент жил один, полтора года назад родители уехали от него, оставив одного в квартире.

“Почему это произошло? Значит, что-то серьезное случилось в их семье. По слухам, он досаждал им, хлопал дверьми. Они не выдержали и съехали”, – сообщила руководитель вуза.

Контекст:

Нападение на гимназию в Казани произошло 11 мая. В результате нападения погибло девять человек: семеро учеников и две учительницы. ТАСС сообщило о 32 раненых учениках, РБК пишет, что пострадал 21 человек (большинство – школьники), по состоянию на 12 мая двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, он раньше учился в этой школе.

Mash написал, что Галявиев перед тем, как отправиться в школу, пообещал в соцсети убить “огромное количество биомусора” и застрелиться. Во время допроса он заявил, что “осознал себя богом и начал всех ненавидеть”. Две недели назад он получил разрешение на хранение гладкоствольного ружья.

После стрельбы в Казани президент России Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову срочно проработать новое положение о видах оружия, разрешенного к гражданскому обороту.

12 мая Советский районный суд Казани отправил Галявиева под стражу на два месяца. В отношении Галявиева возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ). По этой статье ему грозит пожизненное лишение свободы.

По данным Следственного комитета России, у Галявиева диагностировали заболевание головного мозга. Могло ли это привести к убийству, установят эксперты.

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