Италия отменяет карантин для туристов из Евросоюза с 16 мая

Отмечается, что при въезде на Апеннины туристам из стран ЕС и Шенгенской зоны, а также из Великобритании и Израиля не потребуется проходить “мини-карантин”, достаточно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Как сообщал Reuters, люди, которые въезжают на территорию Италии из стран ЕС и Израиля, должны пройти пятидневный карантин, а также сделать тест на коронавирус до прибытия на Апеннины и в конце периода изоляции. Для туристов из США обязательный период карантина составляет 10 дней.

Контекст:

Туристическая отрасль наиболее сильно пострадала после начала пандемии коронавируса. По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму, ее вклад в мировой объем производства упал на 49% – до $4,7 трлн – в 2020 году, что привело к потере 62 млн рабочих мест. Расходы иностранных туристов снизились на 69%.

4 мая премьер-министр Италии Марио Драги объявил о введении “зеленого пропуска” для путешествий по стране со второй половины месяца. Он отмечал, что итальянское разрешение позволит путешествовать из одной страны в другую без карантина при условии, что туристы смогут доказать, что они вылечились от COVID-19, вакцинированы против коронавируса или имеют отрицательный результат теста.

—