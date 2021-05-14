 

Сильнейшая за два года магнитная буря зафиксирована на Земле

14.05.2021, 15:58, Новости дня
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Ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН зарегистрировали крупнейшую с 2019 года магнитную бурю планетарного масштаба, ее причина остается неизвестной.

Магнитная буря произошла вечером 12 мая. По девятибалльной шкале ученые по уровню геомагнитных возмущений присвоили буре семерку, передает РИА «Новости». 

«Фактически, Земля испытала один очень короткий и сильный космический удар. Природа события сейчас, спустя полтора дня, пока недостаточно ясна. На Солнце не происходило никаких заметных событий», – сообщила пресс-служба института.

По международной систематизации, бури такого уровня могут заметно воздействовать на энергетические системы, сносить космические аппараты с орбиты, вызывают проблемы в спутниковой навигации и прерывания радиосвязи.

В настоящее время обстановка стабильна. По словам ученых, вспышечная активность Солнца находится на низком уровне. 

Ранее россиян предупредили, что магнитосфера Земли будет напряженной, мощность магнитных бурь в середине мая вырастет. 



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