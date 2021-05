На аукционе Sothebyʼs продали знаменитую картину Бэнкси “Метатель цветов”

Торги длились 14 минут.

Отмечается, что картина стала первым физическим лотом в истории Sothebyʼs, который можно было купить не только за обычные деньги, но и за криптовалюту – биткоин или эфириум.

#AuctionUpdate: Following a 14-minute bidding battle between 4 bidders, Banksy’s iconic protest image ‘Love is in the Air’ achieves * 12.9 million. The sale marks the first time #cryptocurrency was accepted as a payment option for a physical artwork. #Banksy pic.twitter.com/uKIYeUu3IU

— Sotheby’s (@Sothebys) May 12, 2021

Контекст:

Оригинальное граффити “Любовь витает в воздухе” находится в Вифлееме. Бэнкси нарисовал его вскоре после строительства стены, отделяющей Израиль от Западного берега реки Иордан.

Бэнкси создал несколько версий изображения на холсте. Оно также находится на обложке книги Бэнкси “Wall and Piece”.

В 2020 году Бэнкси лишился прав на эту работу по решению Офиса Европейского Союза по интеллектуальной собственности (EUIPO).

Представители художника подали в суд на компанию по производству открыток, которая использовала изображение граффити. EUIPO не занял сторону Бэнкси, так как художник отказался раскрыть свою личность. “Бэнкси предпочел остаться анонимным и рисовать граффити на чужой собственности без разрешения, вместо того, чтобы творить на холстах или своей собственности”, – говорилось в решении.

