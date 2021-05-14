В Минкульте ответили, просили ли YouTube заблокировать в Украине канал Дудя

Об этом в Минкульте сообщили 14 мая изданию “Сегодня”.

“Министерство культуры и информационной политики Украины не направляло никаких обращений к видеохостингу YouTube в отношении блокировки упомянутого канала”, – подчеркнули в Минкульте.

Журналисты обратили внимание, что в сети появились слухи о подобном требовании. В частности, об этом писал анонимный Telegram-канал “А я говорил” и Facebook-пользователь Альтер Кофф (в профиле последнего указано, что он живет в Санкт-Петербурге).

О причинах блокировки в этих сообщениях не указывается, но “Сегодня”, а также УНН связали слухи с ситуацией вокруг интервью Дудя с украинским видеоблогером Ивангаем (настоящее имя Иван Рудской).

Контекст:

Ивангай – 25-летний украинский видеоблогер, автор одноименного YouTube-канала. В 2016 году на его канал подписалось более 10 млн человек – таким образом Рудской стал первым русскоязычным блогером, достигшим этой отметки. Сейчас на канал подписано уже более 17 млн человек.

18 марта на YouTube-канале “вДудь” вышло двухчасовое интервью с Рудским. В нем он говорил о своей карьере, отношениях с бывшей девушкой и почему на долгое время уходил с YouTube. Блогер также рассказал, что некоторое время жил в РФ и ему дважды предлагали российский паспорт, но он отказывался. Также Рудской уверен, что за ним следили российские правоохранители из-за его высказываний в адрес властей РФ, поэтому блогер решил покинуть РФ.

Также в интервью Рудской назвал Путина “безэмпатичным человеком, который обладает достаточно жесткими знаниями пропаганды”, и заявил, что “это страшно, что никто не контролирует такое извращенное сознание”.

2 мая Ивангай заявил, что Дудь вырезал из его интервью слова о Голодоморе и российской агрессии против Украины.

4 мая Дудь опубликовал вырезанные фрагменты интервью с Ивангаем. Цензуру объяснил нежеланием показать блогера нелепым.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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