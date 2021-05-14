 

В Минкульте ответили, просили ли YouTube заблокировать в Украине канал Дудя

14.05.2021, 15:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом в Минкульте сообщили 14 мая изданию “Сегодня”.

“Министерство культуры и информационной политики Украины не направляло никаких обращений к видеохостингу YouTube в отношении блокировки упомянутого канала”, – подчеркнули в Минкульте.

Журналисты обратили внимание, что в сети появились слухи о подобном требовании. В частности, об этом писал анонимный Telegram-канал “А я говорил” и Facebook-пользователь Альтер Кофф (в профиле последнего указано, что он живет в Санкт-Петербурге).

О причинах блокировки в этих сообщениях не указывается, но “Сегодня”, а также УНН связали слухи с ситуацией вокруг интервью Дудя с украинским видеоблогером Ивангаем (настоящее имя Иван Рудской).

Контекст:

Ивангай – 25-летний украинский видеоблогер, автор одноименного YouTube-канала. В 2016 году на его канал подписалось более 10 млн человек – таким образом Рудской стал первым русскоязычным блогером, достигшим этой отметки. Сейчас на канал подписано уже более 17 млн человек.

18 марта на YouTube-канале “вДудь” вышло двухчасовое интервью с Рудским. В нем он говорил о своей карьере, отношениях с бывшей девушкой и почему на долгое время уходил с YouTube. Блогер также рассказал, что некоторое время жил в РФ и ему дважды предлагали российский паспорт, но он отказывался. Также Рудской уверен, что за ним следили российские правоохранители из-за его высказываний в адрес властей РФ, поэтому блогер решил покинуть РФ.

Также в интервью Рудской назвал Путина “безэмпатичным человеком, который обладает достаточно жесткими знаниями пропаганды”, и заявил, что “это страшно, что никто не контролирует такое извращенное сознание”.

2 мая Ивангай заявил, что Дудь вырезал из его интервью слова о Голодоморе и российской агрессии против Украины.

4 мая Дудь опубликовал вырезанные фрагменты интервью с Ивангаем. Цензуру объяснил нежеланием показать блогера нелепым.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

08.09 / Бренд Haval реализовал в РФ с начала года свыше 10 тысяч машин

02.10 / Жителям Нью-Йорка разослали 100 тысяч недействительных бюллетеней

08.10 / МВД заявило об отсутствии бутылки с водой у вылетавшей в Германию сторонницы Навального

07.10 / Марка Hyundai планирует к 2028 году выпустить серию летающих автомобилей

30.08 / Госдеп США потребовал, чтобы Минск освободил Шклярова и остальных политзаключенных

22.11 / В Роспотребнадзоре оценили заявление ВОЗ о третьей волне коронавируса

05.01 / “Гаэль, беги”, “Держит в ежовых рукавицах”. Грозная Свитолина отобрала шоколадку у бойфренда

18.12 / Появились данные об использовании продукции Microsoft при атаке на США

30.07 / Добровинский дал прогноз по приговору Ефремову

09.12 / “Будет много жертв среди гражданских”. Хомчак оценил военный способ освобождения Донбасса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика