Фонд Рината Ахметова помог обрести дом почти 10 тысячам сирот

“Цель программы “Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!” – помочь сиротам обрести счастье в семье. Таким образом, Фонд способствует национальному усыновлению, оказывает поддержку опекунам, приемным семьям и детским домам семейного типа, проводит семинары, тренинги, онлайн-консультации, а также создает видео- и фотоистории о детях из интернатов”, – рассказала директор по коммуникациям Фонда Юлия Ершова.

Семья Константиновых из Кропивницкого усыновила маленькую Викторию несмотря на непростые диагнозы. Анастасия и Александр узнали о девочке на портале “Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!”.

Фото: akhmetovfoundation.org

“В 2013 году информации о детях-сиротах, которая есть сейчас, просто не было. Тема усыновления была табу, каждая семья все вопросы решала с огромным трудом и тайно от окружающих. Так было принято, мы тоже никому ничего не говорили. Именно тогда я нашла портал sirotstvy.net – единственный ресурс, на котором можно было читать истории и просматривать анкеты детей”, – вспоминает Анастасия.

Женщина увидела на сайте анкету 10-месячной девочки из Одессы со сложным диагнозом атрезия хоан.

“Малышка родилась недоношенной. У Виктории до сих пор есть шрам под ребром, где ей вставляли трубку, чтобы она дышала. Врачи говорили, что у нее десяток диагнозов. Но мы решились. Портал очень помог не только анкетами, но и ответами на мои бесчисленные вопросы. Консультанты успокаивали и подсказывали, куда двигаться дальше”, – говорит приемная мама.

Девочке провели операцию на легком, Константиновы приложили максимум усилий для развития ребенка. Сейчас Виктория занимается гимнастикой, быстро учит стихи и обожает выступать на утренниках, живет полноценной жизнью с любящими ее людьми. А еще – у нее есть сестричка: вскоре после усыновления Анастасия родила девочку.

Приемных, как своих, любят и в семье Татьяны и Николая Савченко. Они создали детский дом семейного типа и воспитывают троих своих детей и пятерых сирот. Николай и Татьяна Савченко с детьми посетили большое количество акций Фонда Рината Ахметова – тренингов, семинаров, совместных футбольных матчей с ФК “Шахтер”. В 2014 году из-за событий на Донбассе семья вынуждена была покинуть свой большой, только что отремонтированный дом и искать новое место для жизни. Теперь живут в Летичеве Хмельницкой области.

Фото: akhmetovfoundation.org

“Каждый семинар или тренинг Фонда Рината Ахметова – как глоток свежего воздуха, – говорит Татьяна Савченко. – Это всегда интересно и полезно. Здесь можно задать вопрос и получить конкретный ответ, я даже готовлюсь заранее, пишу вопросы… А еще мы постоянно получаем от Фонда подарки на Новый год, сотрудники Фонда всегда интересуются, нужно ли нам что-то”.

В рамках программы “Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!” был создан 41 детский дом семейного типа, а также состоялись десятки тренингов, которые помогали родителям понимать травмы детей-сирот и справляться с ними, строить мосты в семье и правильно любить ее новых маленьких членов. Во время работы с усыновителями и опекунами детей, мастер-классов с детскими психологами, проводимых Фондом Рината Ахметова, звучит единый месседж: приемное родительство – это ответственный, но посильный шаг.

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