В Сети появилась аудиозапись момента нападения на школу в Казани

В Сети появилась аудиозапись, сделанная в одном из классов казанской школы, где 11 мая в результате стрельбы были убиты девять человек.

Запись передал СМИ один из старшеклассников, передает «Комсомольская правда».

На записи слышен взрыв и выстрелы, в конце – эвакуация школы полицией.

Напомним, во вторник произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева.

Он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок.

В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы.

После трагедии Минпросвещения потребовало актуализировать планы школ по защите от террористов. Президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия.