“Это пипец”, “Пошленько”, “Бедная теща”. Тарзан нарисовал маму Королевой в секси-образе
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“Портрет тещи от зятя!” – написала она.
По словам Королевой, о том, что ее муж, как она выразилась, круто рисует, она слышала от его друзей и родителей, но никогда не видела.
“И вот через 20 лет совместной жизни я воочию убедилась! И это действительно очень круто! Думаю, стоит открывать мастерскую и принимать заказы!” – написала она.
Мама Королевой запечатлена в секси-образе: в декольтированном розовом мини-платье с открытыми плечами и ярко-розовых босоножках.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчики отреагировали на пост.
“Пошленько”, – написала la_risa1911.
“Больше на дружеский шарж похоже, чем на портрет”, – отметила e.lena_55.
“Это пипец”, – заявила _laravlasova.
“Бедная теща”, – прокомментировала olgachelouzova.
“Карикатурненько”, – заявила _natashechkashkil.
Контекст:
Подписчики критиковали мать Королевой после публикации фото с поющей головой, публичного танца и снимка в декольтированном платье. Именно по фото, вызвавшем волну критики, Тарзан и нарисовал свою тещу.
Людмиле Порывай 11 февраля 2021 года исполнилось 75 лет. Она заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы “Світоч”. В настоящее время она проживает в США.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет