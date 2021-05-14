“Это пипец”, “Пошленько”, “Бедная теща”. Тарзан нарисовал маму Королевой в секси-образе

“Портрет тещи от зятя!” – написала она.

По словам Королевой, о том, что ее муж, как она выразилась, круто рисует, она слышала от его друзей и родителей, но никогда не видела.

“И вот через 20 лет совместной жизни я воочию убедилась! И это действительно очень круто! Думаю, стоит открывать мастерскую и принимать заказы!” – написала она.

Мама Королевой запечатлена в секси-образе: в декольтированном розовом мини-платье с открытыми плечами и ярко-розовых босоножках.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Подписчики отреагировали на пост.

“Пошленько”, – написала la_risa1911.

“Больше на дружеский шарж похоже, чем на портрет”, – отметила e.lena_55.

“Это пипец”, – заявила _laravlasova.

“Бедная теща”, – прокомментировала olgachelouzova.

“Карикатурненько”, – заявила _natashechkashkil.

Контекст:

Подписчики критиковали мать Королевой после публикации фото с поющей головой, публичного танца и снимка в декольтированном платье. Именно по фото, вызвавшем волну критики, Тарзан и нарисовал свою тещу.

Людмиле Порывай 11 февраля 2021 года исполнилось 75 лет. Она заслуженная артистка Украины, в прошлом – дирижер хоровой капеллы “Світоч”. В настоящее время она проживает в США.

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