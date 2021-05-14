 

В Японии на аукционе продается лимитированная версия Nissan Skyline

14.05.2021, 9:28, Новости дня
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В рамках аукциона BH Auction проходят торги уникальной модели Nissan Skyline R34 GT-R в модификации версии V-Spec II Nur, выпущенной в 2002 году.

Всего производителем была выпущена партия 718 машин, тогда как лишь 159 экземпляр выполнены в белом оттенке. Предложенная в продаже модель обладает общим пробегом 10 километров, что означает состояние новой машины. Вместе с тем под капотом установлен 2,6-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 280 л.с. мощности. Кроме того, модель сохранилась в идеальном состоянии и не имеет признаков эксплуатации.

Данная версия поколения R34 выпускалась до 2002 года, тогда как позже на рынок стали выходить модификации Skyline GT-R, имеющиеся совершенно иную конструкцию.



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