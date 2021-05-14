 

Число жертв израильских атак в секторе Газа возросло до 115 человек

14.05.2021, 8:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения, говорится в отчете министерства здравоохранения анклава.

«Количество жертв возросло до 115, включая 27 детей и 11 женщин. Получили ранения разной степени тяжести более 600 человек», – указывается в докладе, передает РИА «Новости».

В документе также отмечается, что из сектора Газа по Израилю с начала обострения выпущены 1800 ракет, 430 из них упали в секторе Газа.

Тем временем Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.

Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.08 / Twitter отметил пост Трампа о COVID-19 специальным предупреждением

19.09 / Внедорожник Mitsubishi Pajero покинул российский авторынок

25.12 / Tesla и SpaceX теоретически могут объединиться

08.04 / Глуховский отреагировал на угрозы из-за сериала «Топи»

20.09 / Пограничники задержали в Сумской области преступника из Молдовы. Интерпол разыскивал его семь лет

23.04 / Верещук: Сегодня профильный комитет ВР согласовал государственный оборонный заказ

24.09 / Tesla выпустит бюджетный беспилотник в 2023 году

30.11 / ЕС вынудил латвийских рыбаков переехать в Россию

04.08 / Чехию разделили на четыре карантинные зоны

16.10 / Киевский блогер и бизнесмен Стужук умер от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика