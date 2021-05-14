Число жертв израильских атак в секторе Газа возросло до 115 человек

Число жертв израильских авианалетов на сектор Газа и артиллерийских обстрелов выросло до 115 человек, 600 получили ранения, говорится в отчете министерства здравоохранения анклава.

«Количество жертв возросло до 115, включая 27 детей и 11 женщин. Получили ранения разной степени тяжести более 600 человек», – указывается в докладе, передает РИА «Новости».

В документе также отмечается, что из сектора Газа по Израилю с начала обострения выпущены 1800 ракет, 430 из них упали в секторе Газа.

Тем временем Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции.

Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась в понедельник вечером. Почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Более 1800 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава. Израильская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.

Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.