Роналду решил вернуться в чемпионат Португалии

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к возвращению в португальский «Спортинг», сообщили СМИ.

Как пишет «Чемпионат» со ссылкой на Cuatro, Роналду находится под постоянной критикой и хочет расторгнуть контракт с «Ювентусом» для перехода в «Спортинг». Ради этого португалец готов на серьезное снижение зарплаты.

Криштиану Роналду начинал свою профессиональную карьеру в «Спортинге». С 1997 по 2002 год он находился в молодежной системе клуба, а затем провел один сезон в главной команде, прежде чем в 2003 году перейти в английский «Манчестер Юнайтед». За «Спортинг» Роналду провел 31 матч, в которых отличился пять раз.

Напомним, в феврале Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, набравшим 500 млн подписчиков в разных соцсетях.

Также Роналду стал автором самого популярного поста в Instagram за 2020 год. Его публикация о кончине легендарного форварда Диего Марадоне, которого не стало в ноябре прошлого года, набрала 19,7 млн отметок «нравится».

Кроме того, португальский спортсмен стал в прошлом году первым в истории футболистом, чей доход превысил 1 млрд долларов. Роналду стал третьим спортсменом-миллиардером, до него это удалось гольфисту Тайгеру Вудсу и боксеру Флойду Мэйуэзеру.

Ранее Роналду признали лучшим игроком по итогам десятилетия среди представителей стран-членов Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).