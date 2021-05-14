 

Разумков прокомментировал поломку вертолета с ним на борту

14.05.2021, 7:32, Новости дня
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Он подтвердил информацию, что из Херсона в Киев пришлось добираться автомобилем. “Мы не летели, мы быстро ехали к вам. К счастью, мы сейчас можем здесь быть – я, коллеги”, – сказал спикер.

В то же время по его словам, информация в СМИ об аварийной посадке вертолета была “немного преувеличена”.

“Были некоторые технические проблемы… Нужно отдать должное: пилоты, как всегда, молодцы, Национальная гвардия, как всегда, четко выполняет свои функции, качественно, профессионально, за что хотелось бы поблагодарить. Мы нормально вернулись, нормально сели”, – заявил Разумков.

Контекст:

13 мая издание “Цензор.НЕТ”, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что в аэропорту Херсона сразу после взлета совершил аварийную посадку вертолет, на борту которого был Разумков, из-за чего спикеру пришлось добираться из Херсона в Киев на автомобиле.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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