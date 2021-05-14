Рубль незначительно снизился к доллару и евро

Рубль утром пятницы слегка снижается против доллара и евро после ощутимого роста в четверг, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» повышался на 2 копейки – до 74,1 рубля, курс евро – на 10 копеек, до 89,55 рубля. В четверг доллар упал на 55 копеек, до 74,08 рубля, евро – на 68 копеек, до 89,45 рубля.

Стоимость нефти марки Brent с утра теряет 0,4%, снижаясь в цене до 66,8 доллара за баррель, передает РИА «Новости».