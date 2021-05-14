 

Израиль отказался вводить гуманитарное перемирие

14.05.2021, 7:30, Новости дня
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Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции, сообщают источники.

Согласно источникам, делегация из Египта прибыла в сектор Газа, а затем в Тель-Авив, чтобы провести консультации с властями по вопросу достижения прекращения огня. «Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии, египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции», – передает РИА «Новости» слова источника телеканала «Аль Арабия».

Тем временем Каир ответит на отказ Израиля от его просьбы о гуманитарном перемирии в секторе Газа, заморозив ряд направлений сотрудничества с ним. «Каир ответит на отказ Израиля от его просьбы о гуманитарном перемирии в секторе Газа, заморозив ряд направлений сотрудничества с ним», – информирует со ссылкой на источники телеканал.

По данным источника ТВ, египетская делегация, находившаяся с визитом в Тель-Авиве, предложила Израилю установить гуманитарное перемирие сроком на один год, при этом посланники Каира обязывались взять на себя координацию этого процесса. Египтяне в ходе визита также заявили, что способны заставить палестинские стороны придерживаться перемирия, если Израиль согласится на это план. Египетская сторона призвала израильтян прекратить поселенческую деятельность и не поддерживать радикалов, штурмующих мечеть Аль-Акса.

В пятницу пресс-служба армии Израиля сообщила, что с начала обострения конфликта из сектора Газа по территории Израиля выпустили более 1,7 тыс. ракет. Напомним, массированный обстрел между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа происходит с вечера понедельника.

В начале мая произошло обострение палестино-израильского конфликта. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов израильских населенных пунктов погибли шесть израильтян, более 200 получили ранения. Израиль нанес удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» и уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, в результате атак Израиля в Газе погибли 67 человек. Израильский дипломат Цви Маген, комментируя обострение конфликта, отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва поддерживает контакты и прикладывает усилия, чтобы побудить стороны палестино-израильского конфликта прекратить эскалацию конфликта.



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