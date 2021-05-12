 

Стало известно о критическом состоянии двух детей после стрельбы в Казани

12.05.2021, 5:34, Новости дня
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Двое детей из числа пострадавших при стрельбе в казанской школе остаются в критическом состоянии, сообщил источник в медицинской системе Татарстана.

Троих пострадавших взрослых будут консультировать специалисты Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Бурденко, передает РИА «Новости».

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что детской больнице находятся 18 пациентов, из них шестеро детей тяжелых, двое – в крайне тяжелом состоянии. Восемь детей получили огнестрельные пулевые ранения, остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла и при эвакуации из здания.

Напомним, во вторник на школу № 175 в Казани произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба, в результате погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка и женщина-работник, еще 21 человек пострадали. Задержанному студенту ТИСБИ Ильназу Галявиеву грозит пожизненный срок.

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. По версии руководства школы, здание учебного заведения охраняла вахтерша. Действия администрации школы во время нападения оценит прокуратура. По словам одного из спасшихся учеников гимназии №175 в Казани, некоторым детям удалось благодаря тому, что директор по громкой связи объявил, что в школе идет стрельба, сказал забаррикадироваться и сидеть тихо. После случившегося президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.



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