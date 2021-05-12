Компания Huawei организовала в РФ подписку на лицензионную музыку

Китайские гигант индустрии решил запустить в РФ специальный сервис, на котором можно будет оформить подписку на лицензионную музыку. Как сообщает источник, уже на самом старте Huawei представляет более сорока миллионов различных треков.

Приятной новостью для пользователей являются бесплатные первые три месяца в «Huawei Музыка». Компания предлагает сортировку по различным параметрам, в том числе, конечно же, по жанрам. Например, в отдельном разделе можно слушать музыку, подходящую для спортивных занятий.

После окончания первых трех месяцев пользователям предложат заплатить за абонент 169 рублей. Разработчик предусмотрел жестовое управления для слушателей, которые находятся за рулем автомобиля.