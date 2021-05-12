Вопрос дня: Как действовать учителям и школьникам при вооруженном нападении на школу?

Эксперты по антитеррористической безопасности сходятся во мнении, что в случае вооруженного нападения на школу ученики должны строго слушаться учителей. Прежде всего, чтобы сохранить жизнь, нужно спрятаться в тех местах, где не достанет пуля или осколки взрывного устройства. Проще всего укрыться за партами, стараться не выдавать себя и ни в коем случае не паниковать.

Учитель должен запереть класс на ключ изнутри и отвести учеников вглубь помещения. Если дверь без замка, то ее следует забаррикадировать мебелью. Если у педагога есть навыки психолога, то он обязан предпринять любые усилия с целью успокоить детей, не давать им паниковать. Например, сказать, что это раздавались не выстрелы, а лопались воздушные шарики.

При нападении Ильназа Галявиева на школу № 175 в Казани некоторые ученики, спасаясь от стрелка, выпрыгивали из окон третьего этажа. По предварительным данным, среди девяти погибших двое школьников разбились насмерть, выпрыгнув из окна. Эвакуация таким образом крайне опасна. При нападении террориста следует как можно ближе пригнуться к полу, особенно вблизи окон. Это правило особенно важно в случае штурма помещения. После освобождения необходимо оставаться на месте и дожидаться своей эвакуации, в противном случае существует возможность попасть под шальную пулю.

Если террорист проник в класс, то следует подчиняться любым его требованиям, не спорить и тем более не устраивать словесную перепалку. Необходимо вести себя спокойно, не делать резких движений и стараться не смотреть ему в глаза. В противном случае стрелок может открыть огонь или совершить самоподрыв. В памятках МВД говорится о том, что нельзя самостоятельно вступать с преступником в переговоры и тем более постараться разоружить нападавшего. Но при этом важно запомнить максимум полезной информации, которая затем может пригодиться следователям. Прежде всего, это пол захватчика или захватчиков, примерный возраст, комплекция, говор или акцент, имена, оружие, поведение.

Всем тем, кто в момент нападения окажется вне класса, необходимо поскорее покинуть открытые помещения, будь то коридоры или холлы. Лучше всего спрятаться за какой-нибудь дверью и запереться на ключ. После этого нужно позвонить в службу спасения или родителям, рассказать, где находишься и что произошло. Но делать это нужно очень тихо, ни в коем случае не надо привлекать к себе внимание криками, потому что преступник может заподозрить неладное и просто взломать любую дверь выстрелом. Поэтому звук мобильных устройств тоже желательно отключить, чтобы они случайно не выдали ваше присутствие.

Во время штурма нужно сразу лечь плашмя на пол и прикрыть голову руками. Оставаться в таком положении надо до тех пор, пока не поступит команда от сотрудников правоохранительных органов. Если вы получили ранение, постарайтесь не двигаться и по возможности перевяжите рану, чтобы остановить кровотечение.

Добавим, что в президентском Совете по правам человека (СПЧ) призвали «задуматься о первичных мерах предупреждения подобных ситуаций». Как сказала член СПЧ Ирина Киркора, «необходимо научить педагогов и детей тому, как вести себя, чтобы избежать повторения такой ужасной трагедии». Эти знания, подчеркнула она, должны включать в себя не только основы безопасности жизнедеятельности, но и основы психологии.

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