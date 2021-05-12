 

На севере Израиля начались стычки палестинцев с поселенцами

12.05.2021, 3:46, Новости дня
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Жители населенных пунктов на севере Израиля присоединились к акциям протеста в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, в Акко и Бака-эль-Гарбии (округ Хайфы) происходят ожесточенные уличные столкновения арабов с еврейскими поселенцами, сообщил телеканал Al Mayadin.

По сообщениям вещающего из Бейрута панарабского телеканала, в Умм-эль-Фахме многолюдная демонстрация в поддержку палестинцев вылилась в стычки с израильскими полицейскими, применившими против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули; поступают сведения о пострадавших, передает ТАСС.

Тем временем мэр Лода потребовал от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху направить в город армейские подразделения, поскольку, по его словам, ситуация там «выходит из-под контроля властей». Как информирует телеканал, в ходе вспыхнувших беспорядков толпы арабских подростков начали поджигать автомобили израильтян. В Лоде имела также место попытка поджога одной из синагог.

Волнения в арабских районах ширятся на фоне ракетных обстрелов территории Израиля, которые ведут отряды радикального движения ХАМАС, базирующиеся в секторе Газа. Израильские ВВС наносят ответные удары по наземным целям.

Ранее в среду возобновились ожесточенные столкновения между палестинцами и сотрудниками израильских правоохранительных органов в Восточном Иерусалиме, главным образом в районе мечети Аль-Акса.

К утру вторника из сектора Газа по Израилю, по данным ЦАХАЛа, были запущены более 200 ракет, в результате обстрелов погибли двое израильтян. В ответ армия Израиля нанесла 130 ударов по объектам движения ХАМАС и палестинской группировки «Исламский джихад». Позже Израиль нанес ракетные удары по нескольким городам в секторе Газа.

В свою очередь группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», являющаяся боевым крылом движения ХАМАС, объявила о запуске 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей в ответ на атаки на жилые дома в Газе. В Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги.

После этого начальник Генштаба Армия обороны Израиля Авив Кохави сообщил о намерении ЦАХАЛа расширить военную операцию в секторе Газа. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал заставить ХАМАС заплатить за обстрелы «очень высокую цену».

В понедельник группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» призвала власти Израиля вывести силовиков из района Храмовой горы и Шейх-Джарраха и освободить задержанных палестинцев. В тот же день из сектора Газа по городам Израиля было выпущено более 45 ракет. В ответ армия Израиля нанесла удары по военным объектам движения ХАМАС.

По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильских ударов по анклаву с 10 мая погибли не менее 30 палестинцев, включая десять детей, еще 203 жителя анклава получили ранения. Движение ХАМАС призвало арабские страны расторгнуть мирные соглашения с Израилем. Израиль призвал мировое сообщество осудить ХАМАС за обстрелы городов.



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