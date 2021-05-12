Кузнецова рассказала о взрывном устройстве в раздевалке школы в Казани

Мужчина, устроивший стрельбу в школе №175 в Казани, установил в раздевалке взрывное устройство, подтвердила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Мы прошли по всему маршруту… Битое стекло, следы крови. Конечно, то, что не загорелась проводка от взрыва… Оголенные провода висят. То, что в этот момент не оказалось там детей в раздевалке, в той территории, где обвалились стены… к счастью, не оказалось детей», – приводятся ее слова в Telegram-канале RT. «Было заложено устройство нападавшим», – добавила омбудсмен, говоря о причине взрывов.

Также Кузнецова заявила, что в 11% образовательных учреждений Татарстана, по информации уполномоченных ведомств, нет охраны, выясняются причины, об этом информирует РИА «Новости».

Кузнецова также возложила букет цветов к стихийному мемориалу около школы.

Напомним, 11 мая на школу № 175 в Казани произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка и женщина-работник, еще 21 человек пострадали. Восемь раненых в школе в Казани детей находятся в тяжелом состоянии.

После случившегося президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

При этом руководство школы заявило, что здание охраняла только вахтерша. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.