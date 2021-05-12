Суд оставил под арестом Мангера и Левина

Мангер и Левин будут находиться под стражей до 9 июля.

Обвинение настаивало на продлении меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от должности.

Адвокат потерпевшей стороны Евгения Закревская считает, что ослабление меры пресечения даже одному из фигурантов дела сделало бы его рассмотрение невозможным. Она отметила, что подозреваемые могли пытаться влиять на следствие и свидетелей.

“Я считаю, что это единственная возможность довести это дело до приговора. Если будет изменение меры пресечения, есть риски”, – сказала Закревская.

Защита Левина ходатайствовала о круглосуточном домашнем аресте с ношением электронного браслета. Левин во время заседания сказал, что перенес COVID-19 и после этого ему не оказывали надлежащей медицинской помощи. Адвокат Мангера ходатайствовал о мере пресечения в виде личного обязательства или домашнего ареста.

Контекст:

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следствие считает Мангера заказчиком, а его помощника Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В феврале 2019 года Мангеру избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью выйти на свободу под залог в размере 2,5 млн грн. Залог за него внесли, и вплоть до июня 2020 года политик находился на свободе. В июне его арестовали. Левин находится под арестом с марта. В последний раз меру пресечения им продлили до 13 декабря.

В конце июля Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил в судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.

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