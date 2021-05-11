 

Витренко предложил через суд забирать у Фирташа облгазы в счет долгов

11.05.2021, 23:44, Новости дня
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Компании Фирташа получают на рынке газа сверхприбыли за счет наценки в 30-40% по сравнению с ценами конкурентов, посчитал Витренко. 

Глава “Нафтогазу” добавил, что у него есть конкретные предложения, как с этим бороться.

“Государство видит, что главным бенефициаром этой реформы [розничного рынка газа] фактически является господин Фирташ. Небольшое и медленное сокращение его доли на рынке с лихвой компенсируется этой огромной маржой, понимаете? С этой точки зрения государство должно что-то делать. И национальная компания тоже должна с этим что-то делать”, – отметил Витренко.

Что касается долгов, которые связанные с Фирташем облгазы накопили перед “Нафтогазом”, Витренко предложил комплексное решение.

“Иногда эти долги возникают по всей цепочке из-за качества решения государства. И соответственно, участники рынка не могут нести ответственность. Нужно найти вариант, который с одной стороны позволит там, где нужно долги списывать, их списывать. Там, где нужно – обеспечить расчеты по кругу. И эти расчеты включают какое-то финансирование из госбюджета, но эти деньги потом вернутся в госбюджет”, – сказал он.

Витренко заявил, что нужна также судебная работа.

“Часто на самом деле это жесткая судебная работа против компаний того же господина Фирташа, где у него через суд нужно эти компании забирать. Если не может рассчитаться, значит, эта компания должна фактически перейти в собственность государства правильным законным способом”, – подчеркнул он.

Контекст:

LIGA.net со ссылкой на двух источников 6 мая этого года писало о планах Совета нацбезопасности и обороны Украины ввести санкции против облгазов Фирташа из-за долгов почти на 8 млн гривен перед Оператором газотранспортной системы (ГТС) за отобранный и не оплаченный газ в качестве производственно-технологических затрат.

По данным оператора, с января по март этого года облгазы отобрали 1 млрд кубометров газа и не расплатились. Это в 5,6 раза больше, чем объемы их производственно-технологических расходов за прошлый год, написало агентство.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 мая в своем письме, которое оказалось в распоряжении LIGA.net, запросил у премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля структуру собственности всех энергетических и газовых компаний в стране. В документе говорилось о планах СНБО рассмотреть вопросы по “ухудшению экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги”.

В январе Шмыгаль говорил, что Кабмин готовит законопроект об укрупнении облгазов. Документ должен внедрить в украинское законодательство возможность вводить в облгазы временную администрацию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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