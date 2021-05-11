Медведчук заявил, что находится в Украине и не собирается прятаться от правосудия

“Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене”, – отметил он.

Медведчук назвал происходящее “политической расправой за свою принципиальную позицию”.

“Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины”, – сказано в сообщении.

По информации главы СБУ Ивана Баканова, Медведчук 8 мая вернулся в Украину и не покидал страну.

Следователи СБУ должны были вручить подозрение о госизмене Медведчуку 9 мая. Об этом 11 мая написала “Украинская правда” со ссылкой на высокопоставленные источники в правоохранительных органах.

Контекст:

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая подписала нардепам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве СБУ проводит обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях. В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ государственной тайны об украинских войсках. Третий эпизод касается их участия в разработке проекта “Луч”, с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsOne. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.

19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

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