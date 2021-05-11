 

Каждый третий в РФ компьютер работает на Windows 7

11.05.2021, 22:06, Новости дня
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По всему миру операционная система Windows 7 постепенно покидает используемые устройства. Но только не в России! Нашим соотечественникам настолько она полюбилась, что они ни за что не готовы с ней расставаться.

Если обратиться к статистике, то она скажет, что на территории РФ все еще треть компьютеров успешно работают на Windows 7. Даже больше. «Лаборатория Касперского» называет долю «семерки» – это 36% по их данным.

Напомним, что поддержка операционной системы Windows 7 разработчиком прекращена еще в самом начале прошлого года. Но российских пользователей такая «мелочь», кажется, не беспокоит. Главное, что компы пока работают нормально, не предоставляя своим владельцам никаких дополнительных проблем.  



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