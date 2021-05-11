Компания MSI выпустила новую модель монитора Optix G27C7

Новый вогнутый монитор с диагональю на 27 дюймов вышел на рынок. СМИ сообщают о начале промышленного выпуска модели Optix G27C7, разработчиком которой являются инженеры из компании MSI.

Экран вполне подойдет для современных видеоигр, говорят специалисты. Частота кадров на нем составляет 165 Гц. Разрешающая способность – 1920 на 1080 пикселей. В данном случае речь идет о формате Full HD, который отображается на достаточно большой площади современной панели.

Также монитор создан с вогнутой формой (радиус – 1500R.). По словам экспертов, такие показатели позволяют полностью погрузиться в мир видеоигры, чего, собственно, и добивается каждый геймер. Дополнительное преимущество состоит в том, что при использовании такого экрана будут меньше уставать глаза.