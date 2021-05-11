 

Яндекс снизил стоимость поездки к месту трагедии в Казани до 1 рубля

11.05.2021, 22:04, Новости дня
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В Казани во вторник вечером стоимость поездки на такси к школе, в которой в результате стрельбы погибли девять человек, составляет 1 рубль. Такие данные отмечены в сервисе «Яндекс.такси».

У места трагедии появилось несколько стихийных мемориалов. Люди расставили столы, куда несут цветы и детские игрушки. Несмотря на вечернее время, жители города все еще приходят к школе, в которой погибли девять человек, информирует «Татарстан 24».

Напомним, во вторник на школу № 175 в Казани произошло нападение. В здании учебного заведения прогремел взрыв и раздалась стрельба. В нападении подозревается студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он задержан, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей, учительница английского языка и женщина-работник, еще 21 человек пострадали. Восемь раненых в школе в Казани детей находятся в тяжелом состоянии.

После случившегося президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.

При этом руководство школы сообщило, что здание охраняла вахтерша, также была установлена тревожная кнопка для вызова сотрудников частного охранного предприятия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в свою очередь сообщил, что в школе отсутствовала охрана, была только кнопка связи с пунктом централизованной охраны. Прокуратура сообщила, что оценит действия администрации школы в Казани во время нападения.

Ученик гимназии №175 в Казани, где прогремел взрыв и раздалась стрельба, рассказал, что помогло выжить ему и его одноклассникам.



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