Путин подписал указ о награждении Аксенова орденом Александра Невского

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского главы Крыма Сергея Аксенова за вклад в социально-экономическое развитие региона.

Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым наградить орденом Александра Невского Аксенова Сергея Валерьевича – главу Республики Крым», – говорится в документе.

Ранее Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Пирогова медиков, боровшихся с пандемией коронавирусной инфекции.