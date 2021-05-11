Путин подписал указ о награждении Аксенова орденом Александра Невского
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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского главы Крыма Сергея Аксенова за вклад в социально-экономическое развитие региона.
Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым наградить орденом Александра Невского Аксенова Сергея Валерьевича – главу Республики Крым», – говорится в документе.
Ранее Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Пирогова медиков, боровшихся с пандемией коронавирусной инфекции.
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