 

Путин подписал указ о награждении Аксенова орденом Александра Невского

11.05.2021, 20:16, Новости дня
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Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Александра Невского главы Крыма Сергея Аксенова за вклад в социально-экономическое развитие региона.

Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым наградить орденом Александра Невского Аксенова Сергея Валерьевича – главу Республики Крым», – говорится в документе.

Ранее Путин подписал указ о посмертном награждении орденом Пирогова медиков, боровшихся с пандемией коронавирусной инфекции.



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