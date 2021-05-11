В ДНР в День Республики состоялось праздничное шествие

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11.05.2021, 20:16, Новости дня
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В День Республики, 11 мая, в самопровозглашенной Донецкой народной республике состоялись торжества по случаю годовщины референдума о самоопределении. На мероприятие прибыли делегации из России, Южной Осетии и Абхазии.

«Глава ДНР Денис Пушилин провел прием иностранных делегаций, которые прибыли для участия в праздничных мероприятиях по случаю Дня республики», – говорится в сообщении пресс-службы администрации главы ДНР, передает РИА «Новости».

В администрации отметили, что на празднование прибыли делегации из России, Южной Осетии и Абхазии. Делегацию из РФ возглавил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, а Южной Осетии – президент республики Анатолий Бибилов.

Для участия в торжественных мероприятиях в Донецк также прибыл глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

В честь седьмой годовщины ДНР тысячи жителей Донецка вышли в центр города. Шествие проходит по улице Артема. Движение в центральной части города перекрыто. Шествие возглавляют байкеры клуба «Ночные волки», следом идут депутаты Народного совета, члены общественных движений «Донецкая республика» и «Свободный Донбасс», делегации городов и районов. Участники шествия несут флаги ДНР и России, шары и транспаранты.

Возле площади Ленина была установлена трибуна, с которой участников шествия приветствовало руководство республики и официальные делегации из России, Южной Осетии и Абхазии.

Завершится празднование дня республики концертом группы «Любэ» и салютом.

День республики в ДНР отмечается 11 мая. В этот день в 2014 году в Донецкой области состоялся референдум о самоопределении региона, организованный сторонниками федерализации. По данным Центральной избирательной комиссии ДНР, в голосовании приняли участие более 2,5 миллиона человек.

Напомним, власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.  Ровно семь лет назад жители тогда еще Донецкой области Украины приняли участие в референдуме, по итогам которого 89,7% дончан высказались в поддержку акта о государственной самостоятельности региона. День независимости в ДНР отмечается 11 мая, а День независимости ЛНР – 12 мая.



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