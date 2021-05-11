Благотворительная организация рассказала, какое пожертвование сделали принц Гарри с женой Меган в честь двухлетия Арчи

“Спасибо Гарри и Меган, герцогу и герцогине Сассекским, и конечно же, Арчи за щедрое пожертвование этих 200 шапок нашим друзьям в Новой Зеландии. Они будут отправлены в приюты, чтобы согреть головы и сердца. С днем рождения, Арчи”, – говорится в публикации.

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Публикация от Make Give Live (@makegivelive)

Контекст:

Make Give Live – объединение, участники которого занимаются благотворительностью. Они вяжут теплые вещи, предлагая желающим приобрести одну шапку, к которой они присоединяют еще одну от себя. В декабре 2020 года принц Гарри и его жена Меган уже сотрудничали с фондом, оплатив для нуждающихся 100 шапочек, отмечает 11 мая The Cheyenne Post.

6 мая 2021 года сыну герцога и герцогини Сассекских исполнилось два года. Родители предложили людям, которые поддерживают их семью, поздравить Арчи, сделав пожертвование от его имени в адрес нуждающихся. “Мы не можем придумать более резонансного способа отметить день рождения нашего сына, чем этот. Если мы все проявим сочувствие к тем, кого знаем и не знаем, мы сможем оказать огромное влияние. Даже небольшой вклад может иметь эффект”, – написали они тогда.

Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл весной 2018 года. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия.

Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены “начать новую жизнь”.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном Арчи (2019) проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния).

14 февраля 2021 года супруги через своего пресс-секретаря объявили, что ждут второго ребенка. У них родится дочь.

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