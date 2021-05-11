“Резонный вопрос”. Баканов ответил, фигурируют ли в деле Медведчука – Козака бывшие руководители Украины

“Это очень резонный вопрос, но ответ на него мы озвучим немного позже”, – сказал Баканов.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве СБУ проводит обыски.

По словам Венедиктовой, Медведчуку и Козаку объявлено подозрение по трем эпизодам в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Поскольку оба фигуранта отсутствуют по месту жительства и вручить им подозрения лично не смогли, уведомления отправлены “в последние известные места проживания”, а также в администрацию по месту их работы (то есть в Верховную Раду Украины), сообщается на сайте СБУ.

По информации СБУ, Козак находится в России, а Медведчук 8 мая вернулся в Украину, правоохранители устанавливают его местонахождение.

Контекст:

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsOne. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.

19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

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