 

Медведчук помог России забрать месторождение в Крыму на 38 млрд грн – СБУ и Офис генпрокурора

11.05.2021, 20:08, Новости дня
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Венедиктова отметила, что Медведчуку и нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку объявлены подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму по трем эпизодам. 

Первый из них относится к разграблению ресурсов. По данным Венедиктовой, полезные ископаемые, оставшиеся в аннексированном Крыму, эксперты оценивают почти в 2 трлн грн.

В частности, ресурсы нефтегазового месторождения “Глубокая” в исключительной экономической зоне Украины, если перевести их в денежный эквивалент, составляют больше 38 млрд грн., не считая денег, потраченных на разведывательные работы, которые велись на этом участке с 2002 года.

Разрешение на использование этого месторождения было у зарегистрированного в Киеве товарищества “Новые проекты”, которое следствие считают аффилированным с Медведчуком.

“В 2015 году наши подозреваемые фактически взяли и передали оккупантам всю материальную и документальную базу этого месторождения… У Медведчука были эксклюзивные данные и документы по месторождению, на получение которых оккупанту понадобились бы годы, фактически с марта 2015 года начался абсолютно незаконный процесс передачи этих данных оккупационной власти”, – заявила Венедиктова.

Она отметила, что Медведчук привлек к процессу Козака, который, по данным следствия, фактически является его подчиненным.

На брифинге была продемонстрирована аудиозапись 2015 года, позднее опубликованная СБУ на YouTube, телефонного разговора между Медведчуком и заместителем правительства Российской Федерации, с которым у Медведчука были, по словам Венедиктовой, “дружеские отношения”. Фамилии чиновника не назвали, но голос похож на Дмитрия Козака, который в то время занимал эту должность. 

В разговоре собеседники обсуждают перерегистрацию “Новых проектов” в Крыму. “Там лицензия с 12-го года, за которую я воевал с [тогдашним президентом Украины Виктором] Януковичем… Я сейчас создаю новое юрлицо по России и передаю это имущество с Украины туда”, – говорил в разговоре Медведчук.

Скриншот: Офіс Генерального прокурора / YouTube

Скриншот: Офіс Генерального прокурора / YouTube

“Поясню, о чем речь: после аннексии полуострова, оккупанты начали некую “национализацию” предприятий, ресурсов и прочего имущества. Стартовал процесс незаконной перерегистрации юридических лиц. И украинские политики приобщаются к разработке месторождения на оккупированной территории и фактически помогают государству-агрессору, которое это месторождение и забрало”, – рассказал председатель Баканов.

Как пояснил глава СБУ, цель перерегистрации заключалась в том, чтобы оплачивать налоги не на территории Украины, а в РФ.

“Схематоз заключался еще и в том, что некоторые предприятия, которые были зарегистрированы не в Крыму, а в материковой Украине, в Киеве в нашем случае, перерегистрировались, благодаря новому российскому закону на оккупированную территорию. Первопроходцами схемы оказалась компания, которая, по нашему мнению, аффилирована с Медведчуком”, – сказал Баканов. 

В частности, отметила Венедиктова, Медведчук получил от так называемого “арбитражного суда” Крыма определение, согласно которому на момент оккупации предприятие уже было зарегистрировано в Крыму. 

Контекст:

11 мая Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве СБУ проводит обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsOne. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.

19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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