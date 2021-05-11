 

Премьер Индии не приедет на саммит G7 из-за ситуации с COVID-19 в стране

11.05.2021, 20:08, Новости дня
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Моди высоко оценил приглашение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на саммит G7 в качестве специального гостя, но учитывая сложившуюся ситуацию с распространением коронавируса Моди не будет присутствовать на саммите лично, уточнил Багчи.

Будет ли Моди участвовать в саммите G7 онлайн, пока неизвестно.

Контекст:

Моди был на саммите G7 во Франции в августе 2019 года, сообщило NDTV. Главу индийского правительства приглашали также на саммит в 2020 году в США, но тогда его отменили из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Индия не входит в членом G7, но Джонсон прислал специальное приглашение своем индийскому коллеге для участия во встрече, подчеркнуло Times of India.

Саммит G7 запланирован с 11 по 13 июня, он пройдет в курортном городе Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

В Индии последние дни регистрировали рекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19. Так, 8 мая был зафиксирован рекорд суточной смертности от COVID-19 – 4187 человек. Рекордный суточный показатель заболеваемости в стране – 414,2 тыс. новых случаев COVID-19 – зафиксировали 6 мая.

На фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в Индии произошла вспышка мукормикоза. С марта 2021 года в стране фиксируются случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией, что спровоцировало масштабный рост новых случаев COVID-19. 

Страна с 12 апреля находится на втором месте в мире по общему числу случаев инфицирования коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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