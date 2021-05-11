В Молдове задержали еще одного подозреваемого в похищении экс-судьи Чауса, задержанные могут быть причастны к добровольческим батальонам

Подозреваемому 30 лет, он был задержан при въезде в страну.

10 мая задержанному предъявили обвинение в “обеспечении и организации деятельности группы лиц, непосредственно осуществлявших похищение гражданина Украины”, – говорится в сообщении.

12 мая суд должен избрать ему меру пресечения, прокуратура намерена ходатайствовать о содержании под стражей.

Задержанному, согласно законодательству Молдовы, грозит от шести до 10 лет лишения свободы.

Руководитель молдавского управления уголовного розыска Александру Чобонаш уточнил “Главкому”, что задержанных по этому делу на данный момент двое.

Чобонаш подтвердил информацию о причастности задержанных к добровольческим батальонам. “Что-то там есть. Конечно”, – сказал он, отвечая на вопрос корреспондента.

Он добавил, что Украина “вообще не взаимодействует с нами в этом деле”.

Временно исполняющий обязанности главного прокурора прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Йон Каракуян в разговоре с изданием отметил, что в рамках расследования было направлено обращение в Генеральную прокуратуру Украины.

Молдавский You-Tube канал UniMedia и “Главком” опубликовали также два видео задержания.

Контекст:

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. 11 ноября 2016 года судья Чаус был объявлен в международный розыск. В Украине ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 12 лет.

1 марта 2017 года стало известно, что Чаус задержан в Кишиневе. Тогдашний антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь 10 апреля 2017 года заявил, что Чаус будет находиться под стражей до завершения процедуры экстрадиции. 24 апреля директор НАБУ Артем Сытник сказал, что в Молдове Чаус находится под домашним арестом в арендованной им квартире.

4 октября 2017 года Чауса отстранили от должности судьи.

3 марта 2021 года молдавские СМИ сообщили, что Молдова окончательно отказала в политическом убежище Чаусу. Украина 15 марта подала запрос на экстрадицию судьи. Однако его адвокат заверил 3 апреля, что Верховный суд Молдовы еще не рассмотрел ходатайство о политическом убежище и решение по нему ожидалось в конце апреля. И.о. министра внутренних дел Молдовы Павел Войку тоже сказал, что дело находится на рассмотрении Верховного суда.

Чауса похитили в центре Кишинева днем 3 апреля. По данным министерства внутренних дел страны, экс-судью похитила группа лиц, которая покинула территорию Молдовы через границу с Украиной. Похитители вели переписку на украинском. Одного из подозреваемых молдавским правоохранителям удалось задержать.

Молдавские СМИ опубликовали видео, на котором снят, предположительно, момент похищения Чауса.

Украинские правоохранители заявили, что ничего не знают о похищении. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 7 апреля провел телефонный разговор с главой МИД Молдовы Аурелиу Чокоем, в ходе которого заверил в непричастности Украины к похищению.

8 апреля издания “Слідство.Інфо” и RISE Moldova сообщили, что к похищению Чауса может быть причастна украинская военная разведка. В расследовании журналистов говорится, что как минимум двое из 10 вероятных похитителей связаны с разведкой и они пешком пересекали границу в пункте пропуска “Могилев-Подольский – Атаки” в день похищения Чауса.

5 мая на сайте RISE Moldova вышла еще одна часть расследования, в которой говорится, что двое из вероятных похитителей арендовали автомобиль, оснащенный системой GPS, по которой можно отследить маршрут.

В Главном управлении разведки Минобороны отрицают причастность к инциденту. “Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа”, – заявил представитель ведомства Андрей Черняк.

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