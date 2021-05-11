 

Медведчука и Козака заподозрили в госизмене

11.05.2021, 18:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.

«Сегодня по результатам достаточно объемной и кропотливой работы, проведенной нами совместно с коллегами из правоохранительных органов, Медведчуку Виктору Владимировичу и Козаку Тарасу Романовичу предъявлены обвинения в совершении государственной измены и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории АР Крым», – цитирует ее ТАСС. Она отметила, что «никакой политики в действиях правоохранительной системы Украины нет».

Депутат ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что Медведчук находится на Украине.

«Медведчук находится в Украине. Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность», – цитирует его РИА «Новости».

Во вторник Венедиктова написала в своем Facebook, что два депутата Верховной рады подозреваются в госизмене.

Ранее в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.

Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.

В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.08 / Кива сам обещал расстреливать автобусы с сепаратистами – Казанский о нападении на “Патриотов – за жизнь”

26.04 / Макрон и Путин обсудили ситуацию в Украине, состояние Навального и дипломатические скандалы

31.08 / На Украине начали расследовать попытку подрыва поезда с бензином из Белоруссии

23.11 / Bild – голландский журналист «взломал» секретную видеоконференцию министров обороны ЕС

19.01 / Глава МИД Польши – Вашингтон быстро простит Варшаве дружбу с Трампом

25.12 / В партии Порошенко резко ответили Зеленскому

16.10 / В мире: Претенденты на Белый дом докатились до обвинений в слабоумии

25.10 / В Харькове пациент с COVID-19 выпал из окна больницы и погиб

24.09 / Пашаев намерен баллотироваться в Госдуму

05.12 / В Британии психиатр попал под дисциплинарные меры за критику гендерных клиник

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика