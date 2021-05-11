В ДНР заявили о гибели человека в результате обстрела со стороны ВСУ

Украинские силовики из 120-миллиметрового миномета и противотанкового управляемого комплекса обстреляли территорию Донбасса, один человек погиб, еще двое ранены, сообщил представитель Народной милиции ДНР.

Уточняется, что обстреляли подконтрольный ДНР поселок Красный Партизан. «С целью защиты мирного населения от обстрелов украинских боевиков подразделения Народной милиции ДНР были вынуждены открыть ответный огонь из не запрещенного минскими договоренностями вооружения и подавить огневую активность противника. Потери врага уточняются. В результате целенаправленного обстрела погиб защитник нашей республики и двое получили ранения», – цитирует РИА «Новости» представителя Народной милиции.

9 мая украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики десять мин.

Ранее глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и сообщил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду.

После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента.

Глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал слова Зеленского об изменении минского формата инсинуацией ради пиара, отметив, что ни одна из сторон идею не поддерживает.