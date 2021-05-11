 

“Какой нежный вкус!” Клопотенко рассекретил специальную технику запекания мяса, чтобы оно таяло во рту

11.05.2021, 18:20, Новости дня
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“Это мясо очень нежное, деликатное и вкусное. Я задумался, как сделать его максимально нежным, чтобы таяло во рту? Для этого есть специальная техника приготовления, когда мясо долгое время готовится при низкой температуре. Именно так мы и сделаем с индейкой – кладем в “рукав” и будем запекать при температуре 125 °C два с половиной часа. Да, это слишком долго, но какой нежный вкус! А еще будет невероятно ароматный соус на основе сладкого перца и орехов с чесноком. Дополнит вкус апельсинов. Уверен, эта индейка станет одним из ваших любимых блюд”, – заявил Клопотенко.

Перед запеканием в “рукаве” кулинарный эксперт рекомендует натереть индейку перцем и солью, а затем полить мясо одной столовой ложкой подсолнечного масла.

Спустя два с половиной часа в духовку необходимо отправить запекаться в фольге сладкий перец и несколько долек чеснока, сделав на перце предварительно разрез, чтобы выходил воздух.

“Затем вытяните мясо из “рукава”, выставьте в духовке режим “гриль” и выпекайте индейку еще 10 минут. Готовый сладкий перец очистите от кожуры и удалите из него семена. Выложите кусочки запеченного перца и зубчики чеснока в чашу блендера. Добавьте две столовые ложки грецких орехов, одну столовую ложку подсолнечного масла, посолите и поперчите по вкусу. Выдавите в чашу немного апельсинового сока и перебейте все блендером до желаемой консистенции соуса. Вырежьте филе апельсина. Для этого срежьте кожуру вместе с белой частью и отделите ножом дольки. Выложите соус на индейку или сбоку от мяса, выложите филе апельсина и посыпьте чайной ложкой орегано”, – подытожил Клопотенко.

ВИДЕОВидео: Ievgen Klopotenko / YouTube
Контекст:

В 2015 году Клопотенко стал победителем кулинарного проекта “МастерШеф” на канале СТБ. После победы в шоу телеканал пригласил шеф-повара в качестве эксперта в несколько телевизионных проектов.

Клопотенко является сооснователем социального проекта Cult Food, целью которого является изменение культуры питания.

Весной 2021 года он вошел в список людей, которые влияют на будущее мировой гастрономии 50 Next, представленный The World’s 50 Best Restaurants.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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