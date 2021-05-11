 

Полицейские получили более 100 тыс. сообщений о нарушении самоизоляции

11.05.2021, 18:20, Новости дня
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“В отношении нарушителей составлен 31 административный материал по статье 44-3 (нарушение правил карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях”, – подчеркнули в МВД.

Граждане Украины во время самоизоляции должны установить и активировать мобильное приложение “Дій вдома”, напомнило министерство.

Контекст:

“Дій вдома” – приложение для людей, которые находятся в группе риска из-за распространения коронавирусной инфекции. В частности, это путешественники или контактировавшие с больными COVID-19. Суть работы приложения состоит в том, что пользователю приходят сообщения на телефон смартфон с напоминанием сделать и выслать селфи, пояснило издание AIN.UA. Сервис проверяет геолокацию и таким образом следит, соблюдает ли человек режим самоизоляции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 11 мая в Украине подтвердили 2,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 46,6 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели почти 1,8 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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