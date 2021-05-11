Сенцов о подозрении в госизмене Медведчуку: Кто теперь скажет, что этого невозможно было сделать раньше?
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“Медведчук – госизменник. Теперь уже это официальная позиция государства. Кто теперь скажет, что этого невозможно было сделать раньше?” – написал режиссер.
https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/4054792011270971
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая подписала подозрение в госизмене нардепам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку.
Они также подощреваются в покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.
Контекст:
Днем 11 мая СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве СБУ проводит обыски.
2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsOne. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.
19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.
Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.
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