 

Сенцов о подозрении в госизмене Медведчуку: Кто теперь скажет, что этого невозможно было сделать раньше?

11.05.2021, 18:20, Новости дня
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“Медведчук – госизменник. Теперь уже это официальная позиция государства. Кто теперь скажет, что этого невозможно было сделать раньше?” – написал режиссер.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/4054792011270971

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая подписала подозрение в госизмене нардепам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку.

Они также подощреваются в покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму.

Контекст:

Днем 11 мая СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве СБУ проводит обыски.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK и NewsOne. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы.

19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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