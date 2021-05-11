Опубликованы новые данные о смартфоне OPPO Reno 6 Pro

По сообщениям инсайдеров, новая серия смартфонов OPPO Reno 6 Pro уже зарегистрирована и получила сертификаты качества сразу в нескольких ключевых ведомствах. Это значит, что вскоре данные гаджеты выйдут на мировой рынок.

Также стало известно, что эти мобильные устройства получат восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 1200. По предварительной информации, официальная презентация линейки состоится 22 мая текущего года. В данной серии будут представлены три модели смартфонов: Reno 6 Pro, Reno 6, а также Reno 6 Pro+ как флагман.

Тактовая частота процессора составит 3 ГГц. Во всех моделях обеспечена поддержка 5G. В старшей версии будет использован процессор Snapdragon 888. Частота обновления кадров на экране достигает 120 Гц, тогда как в эконом-варианте только 90 Гц.